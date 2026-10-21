 Обман и совращение 8-классницы в Гахе: преступники получили длительные сроки | 1news.az | Новости
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Обман и совращение 8-классницы в Гахе: преступники получили длительные сроки

Редакция 1news10:52 - Сегодня
Обман и совращение 8-классницы в Гахе: преступники получили длительные сроки

В Гахском районе изнасиловали восьмиклассницу.

Как сообщает Oxu.Az, девочка 2012 года рождения сначала 10 дней встречалась с жителем района по имени Фарман, который познакомился с ней в парке, а затем завязала романтические отношения с его братом Рахманом (2004 г.р.). Рахман регулярно встречался с девочкой. Спустя некоторое время он привёл школьницу в одну из квартир на территории района и вступил с ней в половую связь. Рахман пообещал девочке жениться на ней и убедил её в серьёзности своих намерений. Несовершеннолетняя, поверив его словам, согласилась на близость.

Через некоторое время Рахман прекратил отношения с девочкой и передал номер её телефона своему знакомому Тамерлану (2003 г.р.). Тамерлан после этого также вступил в отношения с несовершеннолетней. Обманом он посадил девочку в свой автомобиль, вывез её на дорогу Гах - Сарыбаш, где в машине совершил с ней половой акт.

Узнав о случившемся, родители девочки обратились в полицию. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления - Рахмана и его приятеля Тамерлана.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, проведено тщательное расследование. Суд приговорил Рахмана к 6 годам, а Тамерлана - к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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