США, Украина и Европа согласовали подход к урегулированию конфликта с Россией
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На встрече в Осло представители США, Украины и европейских стран согласовали общую позицию по шагам для урегулирования конфликта и дальнейшему взаимодействию с Россией.
Об этом сообщил корреспондент Axios Равид в социальной сети X.
По его данным, Украина представила новые идеи и предложения, которые стороны подробно обсудили.
Участники встречи также добились значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса.
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