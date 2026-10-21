США, Украина и Европа согласовали подход к урегулированию конфликта с Россией

На встрече в Осло представители США, Украины и европейских стран согласовали общую позицию по шагам для урегулирования конфликта и дальнейшему взаимодействию с Россией.

Об этом сообщил корреспондент Axios Равид в социальной сети X.

По его данным, Украина представила новые идеи и предложения, которые стороны подробно обсудили.

Участники встречи также добились значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса.