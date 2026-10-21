Вниманию водителей: На 13 направлениях в Баку затруднено движение
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.