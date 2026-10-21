СМИ: Трамп выступил против новых ударов Израиля по Ирану

Израиль планировал возобновить масштабные удары по Ирану в начале месяца, однако президент США Дональд Трамп выступил против начала новой военной кампании до промежуточных выборов в стране.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, израильские военные готовились к многодневной воздушной операции, которая должна была начаться 10-го числа. Целями ударов планировалось сделать электростанции и ядерные объекты Исламской Республики.

При этом один из источников назвал возобновление совместных ударов США и Израиля по Ирану в ближайшие недели вполне вероятным сценарием.

«Либо будет сделка, либо нападение», — отметил он.

На фоне этих сообщений заместитель пресс-секретаря Белого дома Келли заявила газете, что Иран находится в крайне тяжёлом положении как в экономическом, так и в военном отношении. Она также отметила эффективность усилий США по блокаде иранских портов и содействию экспорту нефти из Персидского залива.

По словам представительницы Белого дома, Вашингтон не намерен наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США.