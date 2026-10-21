Иран заявил о закрытии Ормузского пролива до принятия США его условий

Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не примут условия Ирана.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

По его словам, пролив расположен в территориальных водах Ирана и Омана. Даже в случае возобновления судоходства суда будут следовать по маршрутам, согласованным двумя странами.

Кроме того, Арагчи подчеркнул, что Вашингтон «не добьется успеха» ни с помощью экономических санкций, ни посредством военных угроз.