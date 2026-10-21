Иран заявил о закрытии Ормузского пролива до принятия США его условий
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Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не примут условия Ирана.
Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.
По его словам, пролив расположен в территориальных водах Ирана и Омана. Даже в случае возобновления судоходства суда будут следовать по маршрутам, согласованным двумя странами.
Кроме того, Арагчи подчеркнул, что Вашингтон «не добьется успеха» ни с помощью экономических санкций, ни посредством военных угроз.
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