Еще одну страну накрыло заражением вирусом Эбола

Первый случай заражения лихорадкой Эбола подтвержден в Нигерии.

Об этом сообщила газета The Cable со ссылкой на Минздрав страны.

Власти выявили 44 контакта пациента с подтвержденным заражением Эболой. Инфицированной оказалась женщина, которая прибыла в Нигерию самолетом из Уганды. Она получает медицинскую помощь в одной из частных клиник нигерийской столицы Абуджи.

Правительство призвало все учреждения национальной системы здравоохранения проявлять максимальную бдительность.

Эпидемия Эболы началась в Демократической Республике Конго (ДРК) в мае 2026 года, в этой стране она стала крупнейшей в истории. По последним данным, во всей ДРК зарегистрировано более 9,4 тыс. случаев заражения, более 4,5 тыс. человек умерло. Заболевание распространилось на восемь провинций. В Кении насчитывается девять больных.