Азербайджан и НАТО обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - ФОТО
Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил в Брюсселе со спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном вопросы сотрудничества.
Как передает 1news.az, об этом говорится на официальной странице миссии Азербайджана в НАТО в соцсети Х.
"В ходе конструктивного диалога стороны рассмотрели нынешнее состояние и перспективы взаимодействия Азербайджана с НАТО, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства и расширению взаимовыгодного сотрудничества в политической, военной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
During a working visit to Brussels, Representative of 🇦🇿 President on special assignments Elchin Amirbayov met with Kevin Hamilton, NATO Secretary General’s Special Representative for Caucasus and Central Asia. In a constructive exchange, they discussed the current state and future prospects of 🇦🇿- NATO cooperation and reaffirmed their shared desire to deepening partnership and advancing mutually beneficial cooperation across political, military and humanitarian dimensions. — Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) October 21, 2026