Ереван оценил последствия подорожания газа из России

Возможное увеличение цены на поставляемый в Армению из России природный газ, по прогнозам, приведет к снижению темпов экономического роста в Армении минимум на 5 процентных пунктов, сообщил армянский министр экономики Геворг Папоян.

"Изменение цены на газ может повлиять на экономику в размере 5-7 п.п., может, и больше", - сказал он и назвал подобный сценарий нежелательным.

"Тем не менее, в результате этого (повышения цены на газ) не возникнет безвыходная ситуация. Но это крайне нежелательно. Повышение цены на газ нежелательно, но я думаю, что со временем приобретение газа по рыночным ценам должно стать логичным", - сказал глава Минэкономики.

По его словам, "необходимо думать о том, чтобы покупать все по рыночным ценам".

"Если мы не будем покупать что-то по рыночной цене, то так или иначе нам все равно придется за это заплатить, потому что ни одна страна просто так не продаст нам что-то дешево", - сказал Папоян.

В докладе "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" отмечается, что импорт газа для Армении в случае приостановления членства в ЕАЭС подорожает на 69%. В нем также говорится, что приостановка членства Армении в ЕАЭС приведет к ухудшению ее экономических показателей.

Источник: Интерфакс