Нетаньяху ведёт переговоры о переселении палестинцев из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ведёт активные переговоры с третьими странами о возможном переселении палестинцев из сектора Газа.

По его словам, в этом направлении уже появились первые подвижки, однако вопрос о странах, готовых принять переселенцев, остаётся ключевым препятствием.

«Проблема заключается в странах, которые согласились бы их принять. Мы работаем и над этим. Я уделяю этому вопросу очень много внимания, и уже есть первые подвижки. Не хочу вдаваться в подробности», — заявил Нетаниягу в интервью Israel National News.