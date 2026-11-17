Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития дал поручение завершить разбирательства, связанные с инвестиционными фондами, до конца текущего года.

«Давайте завершим этот процесс до нового года и будем двигаться дальше», — сказал он.

В ответ на выявленные нарушения правительство планирует до конца года подготовить законопроект примерно из 25 статей. Документ предусматривает ужесточение тюремных сроков и административных штрафов за дестабилизацию рынка, усиление надзора и повышение прозрачности финансовых операций.

«Дело фондов» в Турции стало одним из крупнейших финансовых скандалов. Речь идет о крахе 131 инвестиционного фонда с активами на сумму более $18 млрд и манипуляциях на фондовом рынке.

Из-за заморозки и принудительной ликвидации этих фондов пострадали около 460 тысяч частных инвесторов, а дело переросло в масштабное антикоррупционное расследование с арестами топ-менеджеров и политиков.

Источник: Sabah