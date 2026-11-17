Анкара в период своего председательства в Организации тюркских государств (ОТГ) намерена инициировать создание Совместного банка развития и упростить правила пересечения границы в воздушных гаванях для граждан стран объединения.

Эти проекты обсуждались на заседании правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

О новых планах в рамках ОТГ сообщил заместитель председателя партии, глава управления по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу.

Указанные инициативы Анкары предполагают:

Совместный банк развития: новая финансовая структура будет отличаться от действующего Тюркского инвестиционного фонда. Ожидается, что банк получит более высокий кредитный рейтинг и авторитет на международной арене, что позволит предоставлять предпринимателям новые кредитные линии и финансовую поддержку. Приоритетным направлением финансирования станут стратегические инфраструктурные проекты, прежде всего «Средний коридор», соединяющий Китай, страны Центральной Азии, Южный Кавказ с Европой, и «Путь развития», который свяжет Персидский залив с Европой через территорию Ирака и Турции.

Отдельные стойки в аэропортах: в международном аэропорту Стамбула завершается подготовка к запуску единых стоек для граждан государств — членов ОТГ. Необходимые навигационные и информационные табло уже изготовлены. После завершения технических и административных процедур граждане стран организации смогут проходить через эти пункты в упрощенном порядке.

В ходе презентации Зорлу также подчеркнул, что тюркский мир превращается в глобальный центр притяжения, отметив возросший в последнее время интерес к деятельности ОТГ со стороны таких мировых игроков, как США и Россия.

Источник: Sabah