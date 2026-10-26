Местные выборы в Армении: партия Пашиняна набрала до 96% голосов

Партия «Гражданский договор» набрала от 47,8% до 96,12% голосов на местных выборах в десяти общинах Армении, сообщил глава Министерства территориального управления Давид Худатян.

По его данным, ГД получил 70% голосов в Мегри, 47,8% — в Ехегнадзоре, 96,12% — в Вайке, 92,7% — в Джермуке, 84,6% — в Цахкадзоре, 67,6% — в Мартуни, 85,6% — в Арташате, 92,4% — в Ахуряне, 85,25% — в Иджеване и 93,8% — в Варденисе.

В Горисе блок «Солидарность» во главе с Арушем Арушаняном получил 93% голосов.

Источник: ARMENIA TODAY