«Книга - большое богатство»: в Баку представили новую работу Эльмиры Ахундовой - ФОТО

На XII Бакинской международной книжной выставке состоялась презентация книги Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Гейдар Алиев – основатель политики азербайджанского мультикультурализма».

Есть книги, выход которых становится поводом для встреч, а есть встречи, в ходе которых сама книга постепенно раскрывается с разных сторон – через воспоминания, личные истории, оценки коллег и размышления о времени, в котором мы живём. Презентация книги Эльмиры Ахундовой «Гейдар Алиев – основатель политики азербайджанского мультикультурализма», состоявшаяся на XII Бакинской международной книжной выставке, оказалась именно таким событием. Разговор об издании, приуроченном к 30-летию государственной политики мультикультурализма в Азербайджане, объединил историческую память, вопросы культурного наследия, размышления о литературе и, наконец, тревогу о том, как сохранить интерес к чтению у молодого поколения.

Для Эльмиры ханым эта встреча имела особое значение. За её плечами – многолетняя журналистская и публицистическая работа, исследования, интервью и книги, посвящённые выдающимся деятелям Азербайджана. И прежде всего – огромный труд, связанный с изучением жизни и деятельности Гейдара Алиева. Шеститомная биография «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» стала одним из наиболее масштабных её проектов. Новая книга продолжает эту исследовательскую линию, обращаясь к формированию и развитию политики азербайджанского мультикультурализма.

Модератором встречи выступил Раван Гасанов, эксперт по мультикультурализму и научный редактор книги. Открывая презентацию, он напомнил, что Азербайджан на протяжении веков был пространством встречи разных народов, культур, цивилизаций и религий. Толерантность и уважение к культурному многообразию, по его словам, исторически составляли важную часть общественной жизни страны. Однако для сохранения этих ценностей требовалась последовательная государственная политика.

Раван Гасанов отметил, что после возвращения Гейдара Алиева к власти в 1993 году мультикультурализм получил государственное измерение. Принципы культурного многообразия и толерантности стали отражаться в законодательстве, международных обязательствах Азербайджана и деятельности государственных институтов. Сегодня эта политика, по словам выступавшего, активно продолжается на международном уровне.

Говоря о новой работе, модератор подчеркнул особую роль Эльмиры Ахундовой в изучении личности Гейдара Алиева. На этот раз автор обратилась к его историческому наследию через призму мультикультурализма, рассматривая его не только как политическую концепцию, но и как объединяющий принцип, связанный с идеей азербайджанства и сохранением национальной идентичности.

Раван Гасанов обратил внимание и на жанровые особенности издания. По его словам, книга не сводится к последовательному перечислению дат и событий. В нём историческая эпоха раскрывается через документы, воспоминания, свидетельства и различные точки зрения, позволяющие наглядно представить общественно-политическую атмосферу времени. Несмотря на то, что книга вышла на русском языке, планируется её перевод и на другие языки.

Академик Камал Абдулла, написавший обстоятельное предисловие к этой книге, предложил посмотреть на эту тему шире – не только как на предмет исторического исследования, но и как на важный вопрос современного общественного развития. По его словам, Гейдар Алиев был хорошо знаком многим из присутствовавших, а его политическая деятельность и взгляды на развитие Азербайджана, отношения с миром и Россией оставили глубокий след в общественной памяти. Но не менее важно понять, каким образом идеи, веками существовавшие в культурной среде страны, обрели форму последовательной государственной политики.

Камал муаллим подчеркнул, что мультикультурализм в Азербайджане не возник на пустом месте. Он опирался на исторический опыт сосуществования разных народов, языков, религий и культур. Прежде эти представления могли существовать естественно, почти интуитивно, как часть повседневной жизни. Гейдар Алиев придал им политическое измерение, превратив сложившиеся традиции в осознанный принцип государственного развития.

В рассуждениях Камала Абдуллы прозвучала и мысль, особенно актуальная в сегодняшнем контексте. Он предложил задуматься о том, какой должна быть культура, мировоззрение и психология народа, одержавшего победу, чтобы весь мир верил в прочность и долговечность этой победы. Мультикультурализм, как убеждён выступавший, относится к тем ценностям, которые помогают укреплять общество и определяют его отношение к окружающему миру.

Также он обратил внимание и на менее очевидную сторону этого понятия, назвав мультикультурную безопасность одним из важных элементов национальной безопасности наряду с экономической, политической и продовольственной. Для государства важно не только обеспечить устойчивость экономики и политических институтов, но и создать общественную среду, в которой различия не превращаются в источник отчуждения и противостояния. Он напоминал о том, что никакие декларации не могут заменить человеческого опыта, а уважение к другой культуре начинается с готовности увидеть за привычными представлениями живых людей.

Продолжая эту мысль, Камал Абдулла обратился к поэзии Физули, к поэме «Лейли и Меджнун». Образ Меджнуна, готового принять в своё сердце страдания всего мира, стал для него метафорой азербайджанского мультикультурализма – способности не отворачиваться от чужой боли, воспринимать переживания другого человека как нечто достойное внимания и сострадания. Спикер напомнил и о том, что в годы войны Азербайджан защищали представители разных этнических сообществ – евреи, грузины, русские, аварцы, лезгины, талыши и другие. Их объединяла принадлежность к одной стране, которую они защищали вместе.

Завершая выступление, он поблагодарил Эльмиру Ахундову за многолетнюю работу и подчеркнул, что в представляемой в рамках XII Бакинской международной книжной выставки книге, отразились как её богатый профессиональный опыт, так и глубокий интерес к личности Гейдара Алиева.

О международном продолжении этой работы говорила Актоты Раимкулова, президент Фонда тюркской культуры и наследия. Она отметила значение исторического наследия Гейдара Алиева и его роли в развитии политики, основанной на толерантности и межкультурном диалоге. Для Фонда, рассказала она, одним из приоритетных направлений является популяризация наследия выдающихся деятелей тюркского мира. Издание книг и перевод значимых трудов на разные языки позволяют знакомить читателей с историей и культурой братских народов, способствуют взаимопониманию и укрепляют культурные связи.

В этой связи прозвучала новость, которая открывает для книги Эльмиры Ахундовой новые перспективы: Фонд планирует перевести и издать её на казахском языке. Обсуждалась и возможность дальнейшего распространения издания на других языках.

Таким образом, книга должна выйти за пределы своей первоначальной аудитории и стать частью более широкого культурного диалога. Актоты Раимкулова поблагодарила Эльмиру Ахундову за многолетнюю работу по изучению и популяризации наследия Гейдара Алиева, отметив, что подобные издания помогают сохранять историческую память и передавать духовные ценности следующим поколениям.

О писательской стороне труда Эльмиры Ахундовой говорил Рашад Меджид, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, главный редактор газеты «525-ci qəzet». Книга Эльмиры Ахундовой, посвящённая взглядам и деятельности Гейдара Алиева, продолжает популяризацию мультикультурных традиций Азербайджана уже через биографию государственного деятеля и документальные свидетельства эпохи.

Особое внимание Рашад Меджид уделил шеститомной биографии «Гейдар Алиев. Личность и эпоха». По его оценке, в ней органично сочетаются документальная точность, публицистическая выразительность и художественная свобода повествования. Особенно его заинтересовали страницы, посвящённые детству и юности Гейдара Алиева. В книге рассматриваются разные периоды жизни героя, его отношения с писателями, беседы с авторами, которых принято называть диссидентами, и другие подробности, позволяющие глубже понять человека за историческими событиями. При этом чтение не превращается в изучение сухой хроники. Факты и документы складываются в повествование, которое сохраняет внутреннюю динамику и удерживает читательский интерес. Порой публицистическое повествование перерастает в художественное произведение, вырастая до уровня эпического романа.

Выступая на презентации, народный писатель Натиг Расулзаде признался, что книгу Эльмиры Ахундовой «Гейдар Алиев – основатель политики азербайджанского мультикультурализма» прочитал примерно за пять часов. Он описал её как произведение, обладающее особым притяжением: читатель захочет отложить книгу и вернуться к ней позже, но повествование увлекает настолько, что остановиться трудно.

Говоря же о шеститомной биографии Гейдара Алиева, народный писатель Азербайджана назвал этот фундаментальный труд Эльмиры ханым своего рода документальным романом, отметив, что автор посвятила этой работе около двадцати лет. Но для него важен не только масштаб проделанного. Главное, что в центре повествования находится живой человек, который остаётся с читателем и после того, как последняя страница перевёрнута.

Натиг Расулзаде вспомнил и презентацию книги, посвящённой Ильхаму Алиеву, состоявшуюся в 2016 году во дворце «Гюлистан». Тогда он предложил включать фрагменты из многотомного труда Эльмиры Ахундовой в школьные учебники, чтобы молодое поколение могло знакомиться с историческими личностями не только по кратким справкам и перечням событий. По его убеждению, биография, которая читается с увлечением, способна стать не только предметом индивидуального интереса, но и ценным материалом для образования. Важно, чтобы за датами и фактами школьники могли увидеть человека, его характер и жизненный путь.

Говоря о представляемой на встрече книге, Натиг Расулзаде отметил, что она охватывает жизнь Гейдара Алиева от детства до последних дней. В ней собраны факты и эпизоды, позволяющие рассмотреть разные стороны его личности. При этом, как подчеркнул писатель, тема остаётся неисчерпаемой. Он сравнил жизнь и деятельность Гейдара Алиева с океаном: сколько бы воды человек ни черпал, океан от этого не становится меньше.

Эта метафора точно передаёт саму природу большой биографической работы. Исследователь может годами изучать документы, возвращаться к известным событиям, находить новые подробности и заново осмысливать уже прочитанное. И всё же каждая завершённая книга не обязательно ставит точку – порой она открывает возможности для следующего исследования.

Взявшая слово доктор философии по истории, заведующая кафедрой истории Западно-Каспийского университета Латифа Мамедова, вспомнила, как ещё при жизни Гейдара Алиева проходили первые презентации книги Эльмиры Ахундовой «Смерть полиграфиста» и «Мгновения истины». В то время она работала в Академии государственного управления и принимала непосредственное участие в подготовке этих мероприятий.

Говоря об издании «Гейдар Алиев – основатель политики азербайджанского мультикультурализма», Латифа ханым обратила внимание на его структуру: шесть глав, каждая из которых, по её мнению, может стать основой для серьёзного самостоятельного исследования. Некоторые темы настолько объёмны, что могли бы лечь в основу одной или даже нескольких диссертационных работ. Таким образом, книга не только обобщает материал, но и открывает перспективы для дальнейшего научного изучения.

Однако главным секретом Эльмиры Ахундовой Латифа Мамедова назвала не только её продуктивность и профессиональное мастерство. Она предложила собственное объяснение тому, почему автору удаётся так глубоко раскрывать личность героя и не оставлять, как отметили другие выступавшие, тёмных пятен в повествовании. Секрет, по её словам, заключается в большой любви к Гейдару Алиеву. Он высоко ценил перо Эльмиры Ахундовой, читал её работы и побуждал продолжать писать. Именно эта личная связь, глубокое уважение к герою и стремление понять его, убеждена Латифа ханым, помогают создавать книги, которые выходят за рамки обычного биографического повествования.

Она назвала такие произведения своеобразными учебниками жизни и мудрости, особенно необходимыми молодым людям, в том числе тем, кому в будущем предстоит заниматься политикой и общественной деятельностью.

Директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров, в продолжение разговора о мастерстве Эльмиры Ахундовой отметил, что её произведения о Гейдаре Алиеве образуют целую серию, посвящённую различным сторонам жизни и деятельности исторической личности – от государственной работы до семейных традиций и человеческих качеств.

По словам Керима Тахирова, автор приводит факты и эпизоды с такой подробностью и убедительностью, что у читателя порой возникает ощущение, будто она сама работала рядом с Гейдаром Алиевым, присутствовала при важных событиях и лично наблюдала за тем, о чём пишет. Но именно в этом, подчёркнул выступавший, и проявляется мастерство биографа – способность на основании документальных свидетельств воссоздать живой образ человека. Для такой работы недостаточно собрать факты и расположить их в хронологическом порядке. Необходимо установить связи между событиями, понять их значение, увидеть, как обстоятельства отражались на характере и поступках героя. Серьёзная биография требует одновременно исследовательской дисциплины и литературного дара.

Керим Тахиров выразил уверенность, что в деятельности Гейдара Алиева остаются страницы, нуждающиеся в дальнейшем изучении, и пожелал Эльмире Ахундовой здоровья и новых творческих успехов.

Когда слово взяла сама Эльмира ханым, разговор приобрёл более личный характер.

Она тепло поприветствовала собравшихся, назвав присутствующих друзьями, и отдельно отметила, что на презентацию пришли и члены её семьи. Как рассказала автор, её книги представлялись за рубежом, в том числе в парламентах и других институциях разных стран. Они переведены на разные языки. Но возможность представить новое издание на родине, среди соотечественников, на крупной международной книжной выставке в Баку имеет для неё особую ценность.

Отдельно Эльмира Ахундoва поблагодарила организаторов выставки, Министерство культуры и компанию SOCAR, выступающую её генеральным спонсором. Она также отметила, что старается приходить на каждую книжную выставку с новой работой.

В её выступлении прозвучали слова, которые многое объясняют в её многолетней работе. Гейдар Алиев, вспоминала Эльмира ханым, поддерживал её и побуждал продолжать писать. «Пиши, Эльмира, у тебя это неплохо получается», - говорил он публицисту. Она следует этому напутствию и сегодня.

И всё же даже после десятилетий работы тема не становится для неё исчерпанной. По-прежнему находятся новые эпизоды, интересные подробности, черты характера, заслуживающие внимания. Биография человека, оставившего столь значительный след в истории страны, продолжает открываться исследователю.

Но в этот день Эльмира Ахундова говорила не только о книгах и собственной работе. Её беспокоит, что интерес к чтению, особенно среди молодёжи, постепенно снижается. Одни не всегда могут позволить себе покупать книги, другим не хватает времени. Современный человек живёт в постоянном потоке информации, и книга вынуждена конкурировать с множеством других способов получать знания и проводить свободное время.

Это замечание прозвучало особенно существенно именно на книжной выставке – в пространстве, которое по самому своему назначению напоминает о ценности чтения. Вопрос заключается уже не только в том, как написать книгу и издать её, но и в том, как помочь ей найти своего читателя.

Именно поэтому Эльмира Ахундова вместе со своей командой решила обратиться к новому формату – документальному кино. Она поделилась, что сейчас идёт работа над многосерийным фильмом о Гейдаре Алиеве, в котором он станет центральным героем. Предполагается, что фильм будет состоять из тринадцати серий. В ходе презентации прозвучал ориентировочный срок реализации проекта – от шести месяцев до года; также говорилось о намерении представить фильм на зарубежных платформах, а затем и в Азербайджане. Так история, которой Эльмира Ахундова посвятила значительную часть своей жизни, должна продолжиться уже на экране.

Как отметила Эльмира ханым у книги и кино разные выразительные возможности. Книга позволяет остановиться, перечитать страницу, сопоставить факты, вернуться к эпизоду и вдуматься в него. Кино обращается к зрителю через изображение, звук, монтаж и последовательность образов. Но задача остаётся общей: рассказать о человеке и эпохе так, чтобы история не превращалась в набор дат и официальных формулировок.

Для молодёжи, которая всё реже обращается к объёмным изданиям, документальный фильм может стать ещё одним способом заинтересоваться историей. А возможно, и поводом открыть книгу. В этом смысле речь идёт не о замене чтения экраном, а о поиске дополнительных возможностей для разговора с новой аудиторией.

Завершая выступление, Эльмира Ахундова призвала присутствовавших читать книги, особенно молодых людей. Она напомнила, что Гейдар Алиев также постоянно подчёркивал значение чтения, связывая его с развитием человека, его образованием и стремлением двигаться вперёд.

«Книга – большое богатство», – сказала она.

Эти слова стали естественным завершением встречи, на которой говорили о сохранении исторической памяти, о культурном многообразии, о роли литературы и о необходимости передавать знания следующим поколениям.

Научный редактор издания Раван Гасанов поблагодарил Эльмиру Ахундову и всех, кто участвовал в подготовке книги. Он отметил работу издательства «Эверест» и высокий уровень организации презентации, выразив удовлетворение тем, что ему довелось участвовать в создании издания в качестве научного редактора.

Встреча завершалась, но сам разговор, казалось, не исчерпал тему. В выступлениях вновь и вновь возвращались к мысли о том, что историческая память не возникает сама собой. Её собирают по документам, восстанавливают через свидетельства, осмысливают в исследованиях и передают в книгах. И каждый новый читатель заново открывает для себя то, что прежде было частью чужого опыта.

Сорок лет работы над темой Гейдара Алиева не стали для Эльмиры Ахундовой финальной точкой. Новая книга продолжила многолетнее исследование, а замысел документального фильма обозначил следующий этап. Чем глубже всматриваешься в жизнь человека, тем отчётливее понимаешь, сколько ещё остаётся неизвестного, требующего внимания и осмысления.

На презентации говорили о наследии Гейдара Алиева, о мультикультурализме как исторической традиции и государственной политике, о литературе и документальном кино, о необходимости заинтересовать чтением новое поколение. Но в конечном счёте все эти разговоры сошлись в одной точке – в стремлении передать дальше то, что кажется важным и достойным памяти. И пока находятся люди, готовые читать, исследовать, писать и рассказывать, история остаётся не только прошлым. Она продолжает жить в настоящем – в книгах, в новых интерпретациях, в вопросах, которые задают следующие поколения.

«Книга – большое богатство». Богатство книги измеряется не только тем, что в ней собрано, но и тем, что она оставляет в человеке после прочтения.

Татьяна Иванаева