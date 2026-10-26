Названы категории граждан, которым будет начисляться фиксированная надбавка к пенсии

Согласно изменениям, внесенным в закон «О трудовых пенсиях», в стране вводится ежемесячная пенсионная надбавка - это означает, что к пенсиям некоторых граждан будет добавляться фиксированная сумма.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «В последние дни активно обсуждается, на кого будет распространяться эта надбавка и как она будет рассчитываться. Отметим, что поправки уже приняты Милли Меджлисом и вступят в силу после подписания Президентом Азербайджана. Согласно изменениям, ежемесячная пенсионная надбавка будет назначаться определенным категориям получателей трудовых пенсий, достигшим пенсионного возраста, а также тем, кому до достижения этого возраста была установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100%».

По словам В.Байрамова, фиксированные надбавки распространяются на следующие категории лиц: бывших Первого вице-президента и вице-президентов АР, Премьер-министра и заместителей Премьер-министра, Премьер-министра Нахчыванской АР и его заместителей, полномочного представителя Президента АР и его заместителей, руководителя центрального органа исполнительной власти и его заместителей, руководителя центрального органа исполнительной власти Автономной Республики и его заместителей, главу местной исполнительной власти, членов Совета по медиа и вещанию и Нахчыванского совета по телевидению и радиовещанию, существовавшего до 27 декабря 2023 года, а также бывших государственных служащих, имеющих стаж службы не менее 15 лет; бывших депутатов, имеющих страховой стаж в качестве депутата не менее половины срока полномочий; бывших членов Счетной палаты, имеющих страховой стаж в качестве члена палаты не менее половины срока полномочий; бывших омбудсменов, имеющих страховой стаж в качестве Уполномоченного по правам человека АР или Уполномоченного по правам человека Нахчыванской АР не менее половины срока полномочий, а также Уполномоченного по правам человека Нахчыванской АР, должность которого существовала до 10 апреля 2026 года; бывших членов Центральной избирательной комиссии и Центральной избирательной комиссии Нахчыванской АР, имеющих страховой стаж в качестве члена комиссии не менее половины срока полномочий; бывших сотрудников дипломатической службы, занимавших должности, для которых предусмотрен дипломатический ранг, и имеющих общий стаж службы не менее 15 лет; а также военнослужащих Министерства обороны.

«Как видно, перечень достаточно широк, и назначение трудовых пенсий этим гражданам по достижении пенсионного возраста будет осуществляться по новым правилам. Что касается размера фиксированной надбавки к пенсии, ежемесячная надбавка этим лицам будет устанавливаться соответствующим органом исполнительной власти и выплачиваться за счет средств государственного бюджета. Иными словами, после утверждения изменений в Закон Указом будет определен и орган, который станет устанавливать размер ежемесячной пенсионной надбавки», - подытоживает депутат.