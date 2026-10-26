 В Бинагадинском районе Баку установили новые светофоры - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Бинагадинском районе Баку установили новые светофоры - ВИДЕО

Партнёрский материал
Джамиля Суджадинова10:08 - Сегодня
В Бинагадинском районе Баку установили новые светофоры - ВИДЕО

На пересечении улиц Джафара Хандана и Агасадыха Герайбейли в Бинагадинском районе Баку введено светофорное регулирование движения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, на перекрестке установили транспортные и пешеходные светофоры, размещенные на шести опорах, трех опорах типа «L» и трех типа «A».

Нововведение направлено на упорядочение движения автомобилей и пешеходов, а также повышение безопасности дорожного движения на данном участке.

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