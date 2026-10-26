Вучич признал поражение своей коалиции на выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что возглавляемая им коалиция потерпела поражение на парламентских выборах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование прошло в воскресенье, в досрочных выборах участвовали 19 политических сил, претендующих на 250 мест в скупщине. Главными соперниками стали коалиция «Объединенная Сербия» во главе с Вучичем и гражданская группа «Студенческий список — студенты побеждают». Преодолеть трехпроцентный проходной барьер также может объединение вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича «Ивица Дачич — фактор стабильности».

После завершения голосования Республиканская избирательная комиссия сообщила о рекордной явке.

Всего в списки избирателей были включены 6,5 миллиона человек.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ранее сообщила о нападении на мать Александара Вучича.

"Группа молодых людей протестного политического толка толкнула Ангелину Вучич, начала кричать на нее и разорвала пакеты с продуктами, которые она несла с рынка. Подобное поведение является неприемлемым актом агрессии, унижения и запугивания, заслуживающим самого решительного осуждения. Сербская прогрессивная партия требует от компетентных органов срочной и решительной реакции, проведения всестороннего расследования обстоятельств этого инцидента и привлечения всех участников к ответственности.

Ангелина Вучич уже заявила о нападении в полицию", - говорится в сообщении СПП.

Подозреваемый в нападении на мать бывшего президента страны Александара Вучича был задержан.

Задержанным оказался 28-летний мужчина с инициалами М. Н.

Он будет допрошен по распоряжению Первой основной прокуратуры Белграда.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемому инкриминируется разбой.