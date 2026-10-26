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США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН

Редакция 1news09:07 - Сегодня
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США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН

Американская администрация полагает, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был бы подходящим кандидатом на должность генерального секретаря ООН.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, США хотели бы вступления Орбана в гонку за должность главы всемирной организации и считают, что такой кандидат смог бы заручиться поддержкой России и Китая. Источник газеты в Госдепартаменте полагает, что у экс-премьера есть возможность обеспечить себе поддержку 10 из 15 членов Совета Безопасности, причем голосов восьми из них можно будет добиться без особых проблем. Вопрос в том, насколько готовы будут выступить против мнения большинства Великобритания и Франция, указывает WSJ, отмечая, что эти две страны «обычно осторожно подходят к применению права вето».

Собеседник газеты из Госдепа также указал, что Орбан придерживается «правильной идеологии» и умеет руководить в условиях враждебной обстановки. Как отмечает издание, американские чиновники, обсуждая ранее, кто бы мог возглавить ООН, предполагали, что это мог бы быть «кто-нибудь вроде Орбана». В конце концов США задумались, почему бы это не сделать самому Орбану, пишет WSJ.

Полномочия Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года. Члены Совета Безопасности выбирают кандидата, которого будут рекомендовать на пост главы всемирной организации. После этого Генеральная Ассамблея проведет голосование, на котором официально будет избран новый генсек ООН. Как подчеркивал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов, Москва не высказывает своих преференций по поводу кандидатов на пост генсека ООН, главное — чтобы кандидат отвечал критериям профессионализма и непредвзятости.

В настоящее время на пост генсека ООН претендуют семь кандидатов: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки, бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну и госминистр в МИД Объединенных Арабских Эмиратов Лана Заки Нусейба.

Источник: ТАСС

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