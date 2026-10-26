Азербайджанская актриса и режиссер Тахмина Рафаэлла стала лауреатом премии Golden Globes - ФОТО - ВИДЕО

Организация Golden Globes, известная проведением одноименной кинопремии, провела в Ташкенте первую торжественную церемонию Golden Globes Silk Road Tribute Gala.

Азербайджан на церемонии представила режиссер, сценарист и актриса Тахмина Рафаэлла, ставшая одной из лауреатов Silk Road Tribute Gala. Среди других лауреатов - представители Узбекистана Гульчехра Джамилова и Али Хамраев, Грузии - Леван Когуашвили, Казахстана - Шугыла Ешен и Армении - Самвел Тадевосян.

Подчеркнем, что Silk Road Tribute Gala является отдельным региональным мероприятием Golden Globes и не относится к основной ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Голливуде.

Программа мероприятия отметила выдающиеся достижения деятелей кино и телевидения исторического региона Шелкового пути и подчеркнула богатое культурное наследие и творческий обмен, которые на протяжении веков связывали страны Центральной Азии и Кавказа.

Т.Рафаэлле была вручена премия Golden Globes Trailblazer Award (Первопроходец), которая вручается артистам, чьи смелые творческие решения и работы внесли вклад в развитие кино- и телеиндустрии региона.

«Это была большая честь», - делится в Instagram впечатлениями о Silk Road Tribute Gala Тахмина Рафаэлла.

Отметим, что Т.Рафаэлла стала первой азербайджанкой в истории, получившей официальную награду от легендарной голливудской премии Golden Globes.

Тахмина Рафаэлла, режиссер, сценарист и актриса из Азербайджана, дебютировала в полнометражном кино как режиссер с фильмом «Бану», разработанным в рамках программы Biennale College Cinema и представленным на 79-м Венецианском международном кинофестивале.

Ее короткометражный фильм «Женщина» впервые был показан на Международном фестивале короткометражного кино в Палм-Спрингс (Palm Springs International ShortFest) и получил награду за лучший игровой короткометражный фильм на фестивале BendFilm.