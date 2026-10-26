МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником - ФОТО
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австрию по случаю национального праздника.
Как передает 1news.az, об этом говорится на официальной странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Выражаем теплые поздравления народу и правительству Австрии по случаю Национального дня!", - говорится в сообщении МИД.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Austria on the occasion of Austria’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇦🇹 @MFA_Austria https://t.co/BlS4jlqzKh — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2026
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