Представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана встретятся с властями Ирана
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Представители стран, входящих в Мекканский альянс, — Саудовской Аравии, Турции и Пакистана — сегодня встретятся в Тегеране с иранскими официальными лицами для обсуждения вопросов региональной координации.
Саудовскую Аравию на встрече представит министр обороны Халид бин Салман, Пакистан — командующий армией Асим Мунир, а Турцию — глава Национальной разведывательной организации MIT Ибрагим Калын.
Источник: KAN 11
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