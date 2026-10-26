Представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана встретятся с властями Ирана

Представители стран, входящих в Мекканский альянс, — Саудовской Аравии, Турции и Пакистана — сегодня встретятся в Тегеране с иранскими официальными лицами для обсуждения вопросов региональной координации.

Саудовскую Аравию на встрече представит министр обороны Халид бин Салман, Пакистан — командующий армией Асим Мунир, а Турцию — глава Национальной разведывательной организации MIT Ибрагим Калын.

Источник: KAN 11