Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре выборов и переизбран на пост главы государства.

Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК) после обработки 97,69% протоколов, когда результаты были признаны математически необратимыми.

Согласно официальной статистике избиркома, лидер левой Партии трудящихся Лула да Силва набирает 51,74% голосов. Его соперник, кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, получает 48,26% и уже не имеет математических шансов преодолеть отставание.

Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, сумевшим выиграть президентские выборы после отставания в первом туре голосования. Избранный глава государства вступит в должность 1 января 2027 года.

Явка избирателей во втором туре составила 80,79%, в голосовании приняли участие 127 807 732 гражданина. Уровень воздержавшихся от голосования (абсентеизм) достиг 19,21%, что соответствует 30 381 854 избирателям. Доля пустых бюллетеней составила 1,12% (1 426 055 голосов), а недействительных — 2,12% (2 713 225 голосов).

Источник: ТАСС