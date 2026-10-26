Черное море стало самым смертоносным морским маршрутом в мире

Черное море признали самым смертоносным морским маршрутом в мире.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, с начала года в Черном море атакам подверглись более 570 судов. В результате ударов погибли не менее 40 моряков торгового флота — больше, чем в Ормузском проливе, где подтверждена гибель 24 человек.

Атаки затронули суда у берегов Румынии и Болгарии. На фоне роста угроз стоимость страхования военных рисков может достигать 15% от стоимости судна, поэтому владельцы начали направлять в опасные зоны более старые корабли.