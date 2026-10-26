Трамп призвал израильтян голосовать за Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп вновь выразил поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и призвал израильтян проголосовать за него на предстоящих выборах.

«Когда вы пойдете на избирательные участки, пожалуйста, помните, что Биби был выдающимся премьер-министром-воином! Голосуйте за Биби Нетаньяху на пост премьер-министра — мы должны довести до конца то дело, которое начали!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Таким образом американский президент подчеркнул необходимость продолжения начатого курса, имея в виду успешную военную кампанию против Ирана и его ядерной программы.