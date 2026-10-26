Умер актер озвучивания Эрик Бауза, подаривший голос Багзу Банни и Даффи Даку - ВИДЕО

Американский и канадский актер озвучивания Эрик Бауза, известный по работе над мультсериалами и фильмами франшизы Looney Tunes, умер в возрасте 46 лет.

О его смерти сообщила семья артиста, опубликовав заявление на его странице в Instagram.

Э.Бауза озвучивал Багза Банни, Даффи Дака, Порки Пига, Твити, Элмера Фадда и других известных персонажей Looney Tunes. Он также принимал участие в создании фильма «Космический джем: Новое поколение» и мультсериалов «Черепашки-ниндзя», «Аватар: Легенда об Аанге» и «Юные титаны, вперед!». В его фильмографии насчитывается более 400 работ.

По данным Variety, причиной смерти актера стала гипертоническая сердечно-сосудистая болезнь.

Э.Бауза был лауреатом трех премий «Эмми» в категории детских и семейных программ. Он посвятил около 15 лет работе с Warner Bros. Animation, продолжив традицию легендарного актера озвучивания Мела Бланка, который первым подарил голоса многим героям Looney Tunes.

На момент смерти актер готовился к работе над несколькими проектами, в том числе мюзиклом «Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical», в котором должен был озвучить Даффи Дака.