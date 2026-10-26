В Украине продлевают военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток.

Согласно документам, действие особого правового режима и мобилизационных мер предлагается продлить до 28 января 2027 года.

Инициатива уже передана на рассмотрение профильных комитетов и Рады. После положительного голосования народных депутатов это станет уже 21-м решением о продолжении военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Источник: РБК-Украина