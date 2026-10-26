 При Серже Саргсяне госкомпанию продали ниже оценочной стоимости - прокуратура выявила нарушения | 1news.az | Новости
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При Серже Саргсяне госкомпанию продали ниже оценочной стоимости - прокуратура выявила нарушения

Редакция 1news11:40 - Сегодня
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При Серже Саргсяне госкомпанию продали ниже оценочной стоимости - прокуратура выявила нарушения

Военная прокуратура Армении направила в Антикоррупционный комитет сообщение о преступлении, связанном с незаконным отчуждением государственного имущества в период, когда Министерство обороны возглавлял экс-президент Серж Саргсян.

По факту выявленных нарушений уже инициировано уголовное производство, а в суд принят иск о защите государственных интересов.

В центре расследования оказалась сделка вокруг ООО «Ереванский рынок № 7», на территории которого сегодня располагается торговый центр «МЕГАМОЛЛ». В 2003 году 100% доли ООО «АРКРОС», владевшего этим рынком (приобретенным в 1999 году за 282,45 млн драмов), перешли в собственность Республики Армения и поступили на баланс Минобороны.

Однако уже через несколько месяцев государственная собственность была отчуждена по заниженной стоимости. На основании доклада министра обороны Сержа Саргсяна, без проведения предусмотренной законом оценки, правительство 10 июня 2004 года разрешило продать ООО «АРКРОС» частному лицу путем прямой продажи всего за 303 тысячи долларов США (около 160,56 млн драмов).

При этом за семь месяцев до сделки компания официально оценивалась в 306,34 млн драмов, о чем участники обсуждений знали. Более того, министр финансов и экономики предлагал выставить объект на открытый аукцион, но Серж Саргсян и правительство игнорировали эти предостережения. В результате 14 июля 2004 года активы были проданы дешевле их реальной оценочной стоимости на 145,78 млн драмов, причинив крупный ущерб государству.

Источник: Баграмян 26

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