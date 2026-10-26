Армении нужна новая оппозиция: Пашинян прокомментировал муниципальные выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая, ориентированная на государство оппозиция.

Об этом он сказал в прямом эфире, комментируя итоги муниципальных выборов в ряде общин Армении.

Пашинян заявил, что его не радуют 90%+ или 80"+ голосов в ряде общин: как бы приятно это ни казалось на первый взгляд, эти проценты вызывают определенные ассоциации.

"Сегодня возникли новые проблемы. Первая – как сделать, чтобы результаты выборов не создавали впечатления авторитаризма и диктатуры. Вторая – как обеспечить функционирование объективного механизма общественного контроля. Третья – как добиться того, чтобы в Армении сформировалась ориентированная на государство, интеллектуальная, объективная, честная оппозиция, управляемая исключительно своими избирателями и гражданами. Это вопросы, над которыми нам нужно задуматься", - сказал Пашинян.

Отметим, что выборы в органы местного самоуправления прошли вчера в 21 общинe Армении.

Источник: Sputnik Армения

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