Президент: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной

Вопросы, касающиеся межкультурных и межконфессиональных отношений, занимают ключевое место в нашей повестке дня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

«Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной. Мы находимся между Европой и Азией, и на протяжении веков Азербайджан служил культурным мостом между Азией и Европой», - отметил глава государства.