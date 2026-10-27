Индия призвала предоставить право вето всем постоянным членам СБ ООН

Индия призывает предоставить право вето всем постоянным членам Совета Безопасности ООН после его реформы и расширения.

Об этом заявил постоянный представитель республики при всемирной организации Парватанени Хариш.

По его словам, которые приводит газета Hindustan Times, "справедливость требует, чтобы все постоянные члены обладали равными правами и выполняли равные обязанности". "Появление новой категории постоянных членов - вне зависимости от того, будут ли они наделены правом вето или нет, - лишь еще больше усложнит и без того непростую дискуссию", - отметил дипломат.

"Индия всегда придерживалась позиции, что право вето - прерогатива, которой в настоящее время обладают только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это ответственность, к которой следует подходить с большой осторожностью, особенно в вопросах, касающихся поддержания международного мира и безопасности. Это право не должно служить инструментом узкой политической целесообразности", - подчеркнул Хариш.

"Вопрос об ограничении права вето невозможно рассматривать в отрыве от других аспектов: категорий членства, регионального представительства, численного состава и методов работы. Нам необходимо продвигаться вперед по всем пяти направлениям одновременно. Индия вновь призывает к комплексному подходу при реформировании Совета Безопасности", - заявил он.

В СБ ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран - членов ООН признает необходимость реформы Совбеза. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что этот орган следует расширять не за счет западных государств, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.

Индия борется за право стать постоянным членом СБ ООН, а также выступает за постоянное представительство Африки в организации.

Источник: ТАСС