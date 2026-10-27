 Индия призвала предоставить право вето всем постоянным членам СБ ООН | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Индия призвала предоставить право вето всем постоянным членам СБ ООН

Редакция 1news10:05 - Сегодня
Читать на других языках:English
Индия призвала предоставить право вето всем постоянным членам СБ ООН

Индия призывает предоставить право вето всем постоянным членам Совета Безопасности ООН после его реформы и расширения.

Об этом заявил постоянный представитель республики при всемирной организации Парватанени Хариш.

По его словам, которые приводит газета Hindustan Times, "справедливость требует, чтобы все постоянные члены обладали равными правами и выполняли равные обязанности". "Появление новой категории постоянных членов - вне зависимости от того, будут ли они наделены правом вето или нет, - лишь еще больше усложнит и без того непростую дискуссию", - отметил дипломат.

"Индия всегда придерживалась позиции, что право вето - прерогатива, которой в настоящее время обладают только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это ответственность, к которой следует подходить с большой осторожностью, особенно в вопросах, касающихся поддержания международного мира и безопасности. Это право не должно служить инструментом узкой политической целесообразности", - подчеркнул Хариш.

"Вопрос об ограничении права вето невозможно рассматривать в отрыве от других аспектов: категорий членства, регионального представительства, численного состава и методов работы. Нам необходимо продвигаться вперед по всем пяти направлениям одновременно. Индия вновь призывает к комплексному подходу при реформировании Совета Безопасности", - заявил он.

В СБ ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран - членов ООН признает необходимость реформы Совбеза. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что этот орган следует расширять не за счет западных государств, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.

Индия борется за право стать постоянным членом СБ ООН, а также выступает за постоянное представительство Африки в организации.

Источник: ТАСС

Поделиться:
324

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу ...

Политика

Президент: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что ...

Общество

В центре Баку создаётся новый парк - ФОТО

Общество

На участке «Həzi Aslanov - İçərişəhər» восстановлено прямое движение поездов - ДОПОЛНЕНО

В мире

Турция не пойдет на уступки в вопросе Конвенции Монтрё

Никки Минаж - новая пресс-секретарь Белого дома? - ВИДЕО

Рубинян обвинил Кочаряна и Саргсяна в сокрытии заказчиков теракта 27 октября

В парламенте Ирана рассказали о самочувствии Хаменеи

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Милан ввели войска из-за массовых беспорядков

Пезешкиан: США должны отказаться от угроз и отменить санкции до начала переговоров

Глава Нацбанка Украины подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Нидерландов и его партнер ожидают ребенка

Последние новости

Глава МИД Армении не исключил запуск TRIPP до подписания мирного договора с Азербайджаном

Сегодня, 13:05

Турция не пойдет на уступки в вопросе Конвенции Монтрё

Сегодня, 13:00

Никки Минаж - новая пресс-секретарь Белого дома? - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

В Азербайджане предложили ввести регистрацию дипломатов, находящихся в стране более 15 дней

Сегодня, 12:50

В Сиязане мужчина задушил свою родственницу

Сегодня, 12:47

В Швейцарии погиб гражданин Азербайджана

Сегодня, 12:45

Рубинян обвинил Кочаряна и Саргсяна в сокрытии заказчиков теракта 27 октября

Сегодня, 12:40

В парламенте Ирана рассказали о самочувствии Хаменеи

Сегодня, 12:30

Учиться новому, не уезжая в Баку: как Yango Azerbaijan помогает девушкам Лянкярана - ФОТО

Сегодня, 12:22

В Азербайджане снижается число браков, но уровень разводов остается прежним

Сегодня, 12:16

В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое

Сегодня, 12:10

Нидерланды финансово помогут Армении и Азербайджану в работах по поиску без вести пропавших

Сегодня, 12:05

ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги

Сегодня, 11:55

В Газахе взорвался водонагреватель: есть пострадавший

Сегодня, 11:53

Мирзоян заявил об отсутствии правовых оснований для исключения Армении из ЕАЭС

Сегодня, 11:50

Иранские депутаты требуют импичмента нескольких министров

Сегодня, 11:47

Заведующий аптекой Уджарской районной больницы арестован по обвинению в крупном хищении

Сегодня, 11:45

Осужденного за мошенничество в Баку освободили из-под стражи в зале суда - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:43

Азербайджан поддержал кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООН

Сегодня, 11:40

Турецкого активиста вызвали в полицию из-за публикаций об Азербайджане

Сегодня, 11:37
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55