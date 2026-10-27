Президент Финляндии допустил возможное членство Азербайджана в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность дальнейшего расширения Европейского союза, упомянув в этом контексте Азербайджан, Армению, Грузию и Турцию.

Как сообщает 1news.az, об этом глава Финляндии заявил 26 октября, выступая на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге.

Говоря о том, каким он видит Европейский союз через 30 лет, Стубб заявил, что число стран-членов объединения может вырасти примерно до 40.

По его словам, он хотел бы видеть в составе ЕС все государства Западных Балкан, Украину и Молдову, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию.

«Что касается других стран, таких как Турция, Армения, Азербайджан и Грузия, это будет зависеть от того, как они будут развиваться», - сказал президент Финляндии.

Стубб назвал расширение «важнейшей внешней политикой Европейского союза» и выразил мнение, что в ближайшие десятилетия ЕС будет одновременно углублять интеграцию и расширяться.

При этом президент Финляндии подчеркнул, что его видение носит долгосрочный характер и может сегодня казаться слишком амбициозным, напомнив, что многие нынешние элементы европейской интеграции также считались маловероятными несколько десятилетий назад.