 По делу об убийстве «Джейхуна Сабунчу» в Баку арестованы 13 человек | 1news.az | Новости
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По делу об убийстве «Джейхуна Сабунчу» в Баку арестованы 13 человек

Феликс Вишневецкий09:35 - Сегодня
По делу об убийстве «Джейхуна Сабунчу» в Баку арестованы 13 человек

К уголовной ответственности привлечены 13 человек в связи с вооружённым инцидентом и другими тяжкими преступлениями в Хатаинском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

23 октября в ресторане «Ab-Hava», расположенном по адресу: улица Генерала Шихлинского, 145, в Хатаинском районе Баку, было совершено умышленное убийство Джалала Мирагаева (1983 г.р.), известного в криминальных кругах под прозвищем «Джейхун Сабунчу».

По данному факту в прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса АР (умышленное убийство). Начато предварительное следствие.

Предварительным следствием установлено, что между Джалалом Мирагаевым, известным под прозвищем «Джейхун Сабунчу», и Эмином Рагимовым, известным как «Сабунчу Эмин», возник спор из-за долга.

С целью урегулирования разногласий 23 октября 2026 года около 00:00 в указанном ресторане была организована встреча с участием других лиц, связанных с криминальным миром. В ходе встречи конфликт между сторонами перерос в физическое противостояние, сопровождавшееся грубым нарушением общественного порядка.

Во время драки Джалал Мирагаев ударил Эмина Рагимова кулаком, после чего друг последнего Эльмар Джафаров и сам Эмин Рагимов нанесли Дж.Мирагаеву удары ножом. От полученных ранений Джалал Мирагаев скончался на месте происшествия.

Кроме того, в отношении других лиц, участвовавших в указанной драке, следственным отделом Хатаинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 218.1, 218.2 (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей и иных представителей организованных групп), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере, совершённый организованной группой) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Все лица, в той или иной форме причастные к совершению указанных преступлений, - Эльмар Джафаров, Эмин Рагимов, Ахмед Али-Заде, Гасан Зульфугаров, Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Исмаил Казымов, Хайям Сафиханов, а также Камран Эфендиев, Эльвин Сафаров, Микаил Исмаилов, Эльмар Нуриев и Фарид Эйюблу, - всего 13 человек, были задержаны в результате профессионально проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности в координации с прокуратурой и переданы следственным органам.

В результате проведённых следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что Джалал Мирагаев был убит Эльмаром Джафаровым и Эмином Рагимовым, которые находились в розыске за совершение другого преступления. В связи с этим они привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по статье 120.2.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство, совершённое организованной группой). 

Остальным лицам предъявлены обвинения по соответствующим статьям, указанным выше.

На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в отношении всех задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В связи с причастностью к убийству Джалала Мирагаева указанные уголовные дела, а также ранее возбуждённые уголовные дела в отношении упомянутых лиц были объединены в одно производство. 

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики поручил продолжить предварительное расследование Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Для этого создана следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи органов прокуратуры и внутренних дел. Расследование взято под контроль.

Отмечается, что будет обеспечено проведение полного, всестороннего и объективного расследования, установление всех обстоятельств уголовного дела и принятие объективных решений. Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах расследования.

В то же время Генеральная прокуратура обращает внимание представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей на то, что распространение не согласованных с прокуратурой сведений, которые могут негативно повлиять на объективность и ход расследования, не допускается законом.

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