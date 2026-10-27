В Азербайджане усилят контроль за маркировкой аллергенов в пищевых продуктах - ФОТО

В рамках новой «Государственной программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов в Азербайджанской Республике на 2027-2032 годы», утвержденной распоряжением главы государства от 10 сентября 2026 года, предусмотрена реализация мер по усилению контроля за маркировкой аллергенов в пищевой продукции.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности АР.

Согласно пункту 8.4.7 Плана мероприятий Государственной программы, в 2027-2031 годах планируется проведение лабораторных исследований пищевых продуктов на наличие аллергенов, а также мониторинг соответствия полученных результатов информации, указанной на этикетках продукции.

Кроме того, предусматривается анализ результатов мониторинга и подготовка соответствующих предложений, а также проведение просветительских мероприятий для повышения осведомленности населения об аллергенах, содержащихся в пищевых продуктах.

В новой Государственной программе усиление контроля за маркировкой аллергенов и повышение осведомленности потребителей в этой области определены в качестве одних из приоритетных направлений.