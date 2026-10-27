Цена азербайджанской нефти приблизилась к $128 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,01, или 0,8%, и составила $127,6.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $127,97 за баррель.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $1,51, или 1,31%, до $116,4.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81, а максимальная — в июле 2008 года — $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.