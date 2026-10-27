Иранские депутаты требуют импичмента нескольких министров

Около 13 запросов об импичменте нескольких министров зарегистрированы в Меджлисе (однопалатном парламенте) Ирана.

Об этом заявил представитель экономического комитета парламента Фатхолла Тавассоли.

«Зарегистрировано около 13 запросов об импичменте нескольких министров. Запрос в отношении министра спорта и по делам молодежи Ахмада Доньямали с 46 подписями загружен в систему и представлен президиуму Меджлиса, но также не передан в соответствующую комиссию», — приводит его слова иранское агентство Tasnim.

Как отметил Тавассоли, запрос об импичменте министра экономики находится в президиуме Меджлиса.

Пока президиум не передаст требование депутатов в профильную комиссию, его рассмотрение не начнется.