Мирзоян заявил об отсутствии правовых оснований для исключения Армении из ЕАЭС

Правовых оснований для приостановления членства или исключения Армении из Евразийского экономического союза не существует.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместного брифинга со своим нидерландским коллегой в Ереване.

Комментируя недавний доклад Межправсовета ЕАЭС, армянский дипломат отметил, что приведенная в документе ссылка на Венскую конвенцию допускает вариант приостановления членства только в случае нарушения страной обязательств. По словам Мирзояна, Ереван никаких обязательств в рамках объединения не нарушал, поэтому с представленными в докладе выводами он категорически не согласен.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что попытки партнеров по ЕАЭС подвести юридическую базу несут в себе прежде всего политический подтекст. По его мнению, юристам было дано политическое задание найти хоть какое-то правовое обоснование. Мирзоян добавил, что Армения всегда добросовестно выполняла и продолжает выполнять свои обязательства в союзе, рассчитывая на аналогичное отношение со стороны других участников, хотя в последние месяцы фиксировались обратные примеры.

Источник: Sputnik Армения