В Газахе взорвался водонагреватель: есть пострадавший

В Газахе 36-летний мужчина получил ожоги в результате взрыва водонагревателя.

Как сообщает 1news.az, житель района М. Мамедов (1990 года рождения) был госпитализирован с диагнозом «ожоги обеих кистей рук». Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По имеющимся данным, взрыв произошел в ванной комнате дома, где проживает М. Мамедов, в момент розжига водонагревателя. В результате происшествия мужчина получил ожоги.

По данному факту проводится разбирательство.