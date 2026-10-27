В Азербайджане снижается число браков, но уровень разводов остается прежним

В Азербайджане обнародованы показатели браков и разводов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информацию Государственного комитета по статистике, районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции в январе - августе 2026 года было зарегистрировано 26 485 браков и 13 278 разводов.

Это свидетельствует о том, что число разводов составило 50,1% от числа заключенных браков. Иными словами, на каждые 100 зарегистрированных браков пришлось примерно 50 разводов.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество браков в расчете на 1000 человек населения снизилось с 4,6 до 3,9, а количество разводов - с 2,0 до 1,9.

Из цифр очевидно, что по сравнению с прошлым годом число разводов существенно не изменилось, однако количество вступающих в брак заметно сократилось.