Учиться новому, не уезжая в Баку: как Yango Azerbaijan помогает девушкам Лянкярана - ФОТО

«Через пять лет я хочу видеть себя на гораздо более высоком уровне».

Для Хадиджи Бахшиевой это пока цель. Но она уже делает первые шаги к ней: учится, пробует новое и получает знания, которые раньше не всегда были доступны девушкам в регионах.

Хадиджа - одна из 100 участниц Future Skills Academy - Lankaran. Эта бесплатная шестимесячная образовательная программа Yango Azerbaijan проходит в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA), Государственным агентством профессионального образования и Лянкяранским государственным центром профессионального образования. Программа охватывает такие области как искусственный интеллект и VibeCoding, анализ данных, цифровой маркетинг, управление проектами, дизайн, финансовая грамотность, предпринимательство, карьерное консультирование, туризм и гостеприимство.У каждой участницы свои интересы и планы на будущее.

Я учусь по специальности «Программирование в компьютерных системах», поэтому мне особенно интересно узнать больше об искусственном интеллекте и цифровых технологиях, а также о том, как применять эти знания на практике. Думаю, все, чему мы научимся на мастер-классах, поможет мне увереннее двигаться вперёд и лучше понимать, как достичь своих целей..

Через пять лет я хотела бы стать хорошим специалистом в своей области, иметь практический опыт и самостоятельно реализовывать интересные проекты. Для меня успех - это не только профессиональные достижения, но и возможность постоянно учиться, развиваться и быть уверенной в своих силах.

Я считаю, что такие проекты помогают девушкам поверить в себя, увидеть новые перспективы и понять, что место проживания не должно ограничивать наши возможности. Поэтому я очень рада участвовать в программе и благодарна организаторам за то, что у нас есть возможность получать такие знания и опыт», - рассказывает Хадиджа Бахшиева.

От обучения к собственному бизнесу

Для Нармин Ализаде другая цель: она мечтает открыть салон красоты. Участие в Future Skills Academy для нее возможность разобраться какие знания и навыки ей нужны, чтобы превратить эту идею в реальный бизнес.

«Я считаю, что такие проекты помогают нам увидеть свои возможности, поверить в себя и понять, чего мы можем добиться. Для меня это большое начало, потому что я хочу развиваться, учиться новому и в будущем открыть собственное дело. Мне хочется, чтобы мой салон красоты стал успешным бизнесом. Для этого недостаточно только хорошо разбираться в выбранной сфере - нужно понимать, как организовать работу, общаться с клиентами, продвигать свои услуги и управлять бизнесом. Я надеюсь, что знания, которые мы получим в рамках программы, помогут мне приблизиться к этой цели», - рассказывает Нармин.

Возможность учиться и развиваться, не уезжая из родного региона, она считает одним из главных преимуществ проекта.

Участницы Future Skills Academy приходят в программу с разными планами: одни хотят освоить новую профессию, другие задумываются о собственном бизнесе. Программа помогает им разобраться, какие шаги нужны для достижения этих целей.

«Для нас особенно важно, что возможности приходят сюда»

Лейла Гусейнли учится на дизайнера одежды и задумывается о том, как превратить интерес к моде в профессию. Для нее важно не только научиться создавать одежду, но и понять, как представить свои работы аудитории, найти первых клиентов и со временем, возможно, запустить собственный бренд. Поэтому ей особенно интересны знания по маркетингу и предпринимательству.

Ещё одно направление, которое привлекает Лейлу, — искусственный интеллект.искусственный интеллект.

«Сейчас очень много говорят об искусственном интеллекте. Мне интересно понять, как правильно им пользоваться, как применять его в своей работе и какие навыки могут в будущем привести к успеху».

Но не менее важно для Лейлы то, что программа проходит именно в Лянкяране, а не в столице.

«Мне также очень нравится, что Yango открыл такую программу именно в регионе. Если бы подобный проект проходил в Баку, это тоже было бы хорошо и воспринималось бы как что-то привычное. Но для нас особенно важно, что возможности приходят сюда, в регион».

По словам Лейлы, молодым людям из регионов нередко приходится переезжать ради образования и профессионального развития.

«Ведь многие молодые люди из районов едут в Баку, чтобы учиться и развиваться. А здесь получается наоборот - новые знания и возможности приходят к нам».

Именно на этом принципе построена Future Skills Academy: не только дать участницам знания, но и показать, что современные профессии и технологии не обязательно должны начинаться с переезда в столицу.

Почему Yango делает ставку на регионы

Для Yango Azerbaijan Future Skills Academy - часть более широкой работы с развитием человеческого капитала.

«Для Yango Azerbaijan запуск Future Skills Academy в Лянкяране - это особенный и очень личный проект. Как технологическая компания, мы ясно видим, что будущее строится на знаниях, и для нас принципиально важно, чтобы доступ к современным навыкам был не только в столице, но и в регионах страны», - отмечает руководитель Yango Azerbaijan Мушвиг Гасанoв.

По его словам, бизнес не может существовать отдельно от общества, в котором работает:

«Мы осознаем свою социальную ответственность: успешный бизнес невозможен без инвестиций в общество».

При этом речь идет не только о получении новых знаний.

«Поддержка девушек в их стремлении освоить востребованные профессии - это наш вклад в сильное, прогрессивное будущее Азербайджана».

Программа рассчитана на шесть месяцев и продолжится до марта 2027 года. За это время участницы должны не только пройти образовательные модули, но и разработать собственные проекты, сформировать портфолио и получить практический опыт.

Первые шаги к большим планам

Пока девушки только начинают обучение, но уже представляют, чего хотели бы добиться.

«Я думаю, что благодаря таким проектам через пять лет мы сможем добиться гораздо больших результатов. Мне бы хотелось к этому времени стать хорошим специалистом, иметь собственные работы, которыми я смогу гордиться, и приблизиться к мечте о своем деле. Для меня важно понимать не только, как создавать что-то красивое, но и как превратить свои идеи в реальную возможность зарабатывать», - говорит Лейла.

А Нармин верит в возможности участниц:

«Возможно, девушки, которые сегодня учатся здесь, в будущем станут руководителями крупных компаний, предпринимателями и лидерами. Мне кажется, это действительно замечательный проект. Я сама пришла сюда с большим удовольствием и очень рада, что стала его участницей».

В этом и заключается смысл Future Skills Academy: не выбирать профессию за участниц, а дать им знания и возможность попробовать себя в разных направлениях — от технологий до предпринимательства.

А дальше остается самое важное - сделать собственный выбор.

Сегодня они еще только начинают.

Но у будущего есть одна особенность: оно не наступает в один определенный день. Оно складывается из решений, которые человек принимает сейчас - прийти на обучение, задать вопрос, попробовать новое, не испугаться ошибки и сделать следующий шаг.

И потому вопрос, с которым начинается эта история, остается открытым: «А что, если я действительно смогу?»

У 100 девушек в Лянкяране теперь есть возможность это проверить.