Турция не пойдет на уступки в вопросе Конвенции Монтрё

Турция дает четко понять партнерам по НАТО, что не намерена идти на уступки в вопросе применения Конвенции Монтрё по черноморским проливам.

Об этом пишет проправительственная газета Yeni Şafak.

Издание отмечает, что США и Франция длительное время стремятся распространить свое военное присутствие на Черное море, однако в Анкаре исходят из того, что безопасность в этом морском бассейне должна обеспечиваться только прибрежными странами.

«Официальные лица в Анкаре посылают четкий сигнал, что не допустят развертывания военно-морских элементов [неприбрежных стран]. В НАТО знают об этой чувствительности [Турции]», — отмечает в комментарии Yeni Şafak.

Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Турция неоднократно заявляла, что на основании 19-й статьи конвенции с началом войны России против Украины закрыла зону проливов для прохода военных кораблей стран — участниц конфликта и неприбрежных государств, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.