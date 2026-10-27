Южная Корея отозвала дипломатов из Украины

Южная Корея отозвала восемь дипломатических сотрудников из Украины на фоне разногласий с Киевом по поводу раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

Как передает агентство Yonhap, об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.

По его словам, ключевые сотрудники дипмиссии продолжают работу в Украине и принимают необходимые меры для защиты южнокорейских граждан на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

Сеул потребовал от Киева официальных объяснений и гарантий того, что подобные инциденты не повторятся. Поводом стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, который во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре публично сообщил о передаче двух северокорейских военнослужащих Южной Корее.