Иран необходимо вернуть в систему безопасности Персидского залива, заявляют в Омане

Система региональной безопасности в Персидском заливе должна включать Иран в целях обеспечения стабильности.

Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди во время лекции в Кембриджском университете в Великобритании.

«Иран на протяжении почти полувека был отстранен от какого-либо значимого участия в структурах безопасности региона, что повлекло за собой крайне негативные последствия не только для самого Ирана, но и для региона в целом. <...> Любая архитектура безопасности в Персидском заливе, которая не включает [Иран], изначально нестабильна. Она структурно несостоятельна», — сказал он. Слова министра приводятся в заявлении на сайте МИД Омана.

Аль-Бусаиди также указал на чрезмерную зависимость ближневосточных государств от внешних сил, которая осложняет урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой и свободой судоходства в Ормузском проливе. По его словам, такая зависимость сопровождается продвижением интересов третьих стран, которые не всегда совпадают с региональными.

Источник: ТАСС