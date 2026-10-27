Азербайджанство - идея, связывающая историю и будущее страны

История страны измеряется не количеством государств, сменявших друг друга на ее территории, и даже не числом правителей, оставивших след в летописях.

Гораздо важнее другое - что народ сумел сохранить сквозь войны, имперские границы, периоды политической раздробленности и утраты независимости. Для Азербайджана ответ на этот вопрос связан с исторической памятью, языком, культурой, традициями государственности и идеей национального единства, получившей свое современное выражение в азербайджанстве.

Выступая на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку, президент Ильхам Алиев напомнил, что азербайджанство объединяет все народы страны. Эта мысль принципиальна для понимания государственной идеологии Азербайджана. Речь идет о единстве, которое не требует отказа от этнической, религиозной или культурной самобытности, а предполагает общую принадлежность к стране, ее истории и будущему.

«Все мы объединены вокруг национальных идей. Одна из них - азербайджанство. Оно объединяет все народы Азербайджана», - заявил глава государства.

За этой формулировкой стоит длительный исторический путь. На протяжении веков территория нынешнего Азербайджана была пространством взаимодействия различных культур, религий и политических традиций. Здесь возникали и исчезали государства, проходили торговые маршруты, сталкивались интересы крупных держав, формировались города и культурные центры. Менялись политические системы, однако историческое наследие этих земель продолжало влиять на последующее развитие общества.

От древних государств к национальной идее

Одним из значимых этапов древней истории региона была Кавказская Албания - государство, существовавшее на части территории современного Азербайджана. Ее историческое наследие связано с развитием местных политических структур, распространением христианства и формированием самобытных культурных традиций. При этом история Кавказской Албании не сводится к истории современной азербайджанской нации. Речь идет о древнем государстве, наследие которого составляет одну из составляющих многослойного прошлого страны.

На протяжении столетий регион оставался пространством культурного взаимодействия. Приход и распространение ислама, развитие городов, ремесел, литературы и архитектуры придали этому процессу новые измерения. Важную роль играли и местные государства, возникавшие после ослабления крупных империй. В IX-XVI веках политическую историю региона определяли, среди прочих, Ширваншахи, Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу и Сефевиды. Эти государства различались по устройству и масштабу, однако каждое оставило след в истории политической организации, культуры и международных связей региона. При Сефевидах, первоначальной столицей которых был Тебриз, а затем Казвин и еще позже Исфахан, азербайджанский язык играл заметную роль при дворе и в культурной жизни государства.

В эпоху Афшаров, связанную с именем Надир-шаха, регион вновь оказался частью крупного государственного образования. После его смерти империя распалась, а во второй половине XVIII века на территории Азербайджана возникли ханства и султанаты. Их правители располагали собственными центрами власти, армиями и дипломатическими интересами. Вместе с тем политическая раздробленность осложняла объединение региона и усиливала уязвимость перед внешним вмешательством.

Попытки отдельных ханов объединить азербайджанские земли в рамках единого государства не привели к устойчивому результату. Впоследствии Гюлистанский договор 1813 года и Туркманчайский договор 1828 года закрепили разделение этих земель между Российской империей и Каджарским Ираном, что стало тяжелым ударом по традициям азербайджанской государственности.

Однако история страны не заканчивается там, где прерывается ее политическая самостоятельность. Сохранение языка, культурных традиций, исторической памяти и общественных связей позволяло поддерживать национальное самосознание даже в условиях отсутствия независимого государства. Именно поэтому восстановление независимости в XX веке стало не созданием страны с нуля, а новым этапом ее исторического развития.

Миссия Гейдара Алиева и современное азербайджанство

Историческое наследие само по себе не гарантирует общественного единства. Оно нуждается в осмыслении, передаче следующим поколениям и включении в систему современных государственных ценностей. В независимом Азербайджане особая роль в этом процессе принадлежит Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, который придал азербайджанству значение общенациональной идеологии, объединяющей граждан страны независимо от их этнического происхождения и религиозной принадлежности.

Его историческая миссия заключалась в том, чтобы укрепить общую национальную основу государства, опираясь на язык, культуру, традиции и чувство принадлежности к единой Родине. В условиях восстановления независимости и формирования новых государственных институтов такая идеология имела особое значение. Она позволяла соединить уважение к историческим корням с задачами современного государственного строительства.

Президент Ильхам Алиев, развивая эту мысль на форуме, обратился к опыту независимого Азербайджана и подчеркнул, что общественная сплоченность проявилась в самые тяжелые периоды новейшей истории страны. «Если бы у нас, в Азербайджане, не было взаимного уважения между всеми народами, живущими в стране, и реальной платформы инклюзивности, мы никогда не смогли бы добиться успеха», - отметил он.

В этих словах содержится важный смысл. Азербайджанство не ограничивается исторической памятью или культурной принадлежностью. Оно предполагает осознание общей ответственности за государство, его независимость и территориальную целостность. Во время Второй Карабахской войны, как подчеркнул глава государства, представители разных этнических и религиозных групп объединились ради общей цели. Символом этого единства стал тот самый легендарный «Железный кулак».

При этом азербайджанство не противопоставляет национальную идентичность многообразию. Напротив, опыт Азербайджана показывает, что государственная общность может укрепляться при сохранении культурных и религиозных особенностей граждан. Такой подход особенно значим в современном мире, где различия нередко превращаются в повод для отчуждения, а идентичность используется для проведения новых разделительных линий.

Именно здесь историческое наследие соединяется с задачами будущего. Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, на протяжении столетий находился в пространстве пересечения культур и цивилизаций. Сегодня эта география дополняется политической задачей - сохранять внутреннее согласие, развивать межкультурный диалог и отстаивать право страны самостоятельно определять направление своего развития.

На форуме Ильхам Алиев сформулировал это через образ, который отражает и внешнеполитический подход Азербайджана, и его внутреннюю модель общественных отношений. Государственная политика, основанная на мультикультурализме, должна способствовать «строительству мостов, а не стен».

Историческая преемственность Азербайджана не означает, что все государства и эпохи прошлого можно объединить в одну непрерывную национальную историю без различий и противоречий. Она заключается в другом - в способности современного общества осмысливать многовековое наследие, сохранять собственные культурные основы и превращать их в ресурс развития. Древние государства, средневековые династии, ханства и опыт независимости принадлежат разным историческим эпохам, но вместе помогают понять, из какого прошлого вырос современный Азербайджан.

Азербайджанство, получившее концептуальное оформление при Гейдаре Алиеве и развиваемое сегодня, связывает эти исторические пласты с задачами независимого государства. Его содержание раскрывается через единство граждан, уважение к национально-культурному многообразию и верность государственности. Именно в этом заключается смысл исторической преемственности - не в механическом повторении прошлого, а в способности извлекать из него основания для будущего страны.