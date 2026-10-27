Современный мир вступил в эпоху, когда границы государств больше не служат непроницаемыми барьерами.

Однако трансформация эта затронула не только торговлю, технологии или потоки информации, но и сферу геополитического давления.

Если прежде вмешательства или попытки подчинения чужой воли измерялись количеством введенных дивизий, качеством артиллерии или жесткостью экономических эмбарго, то сегодня арсенал внешнего влияния стал гораздо тоньше. Физическое вмешательство все чаще уступает место вмешательству ментальному и идеологическому. И в этих реалиях особую ценность приобретает феномен внутренней устойчивости общества — способность нации самостоятельно определять свою судьбу, опираясь исключительно на собственный фундамент ценностей.

Для Азербайджана, который на протяжении веков находился на перекрестке цивилизаций, между Европой и Азией, вопрос сохранения суверенитета никогда не был академическим. Исторически сложилось так, что страна выступала естественным культурным мостом. Но мост — это всегда зона повышенной пропускной способности, куда неизбежно устремляются самые разные, порой взаимоисключающие течения. Успех или крах государства в таких условиях зависит от того, насколько прочен внутренний каркас общества. В Азербайджане этот каркас строился на уникальной традиционной матрице мультикультурализма, этнической и религиозной терпимости.

Секрет стабильности современной азербайджанской государственности кроется в глубокой гармонии. В соответствии с Конституцией страны представители всех населяющих ее этнических групп и конфессий обладают не просто равными правами — они разделяют общее пространство жизни как одна большая семья. Это не декларативный лозунг, а пережитая на практике реальность. Когда страна сталкивалась с экзистенциальными угрозами в периоды военной агрессии и оккупации, а затем в ходе Второй Карабахской войны, этот многонациональный сплав проявил себя с абсолютной монолитностью. Представители всех общин встали плечом к плечу, превратившись в тот самый «Железный кулак», который сокрушил несправедливость и восстановил территориальную целостность. Подобное единение — прямое следствие десятилетий искреннего взаимного уважения. Без подлинной инклюзивности и созидательного диалога внутри страны ни один экономический или политический прорыв просто не состоялся бы.

Идеологические риски и невыученные уроки чужих нотаций

Любое устойчивое государство неизбежно привлекает внимание тех, кто привык мыслить категориями сфер влияния. Сегодняшний Азербайджан уникален тем, что внутри него практически полностью отсутствуют деструктивные очаги напряженности или внутренние системные риски. Все потенциальные вызовы и дестабилизирующие импульсы формируются исключительно за пределами государственных границ. При этом характер этих внешних угроз претерпел качественную эволюцию. Идеологическое давление, попытки навязать чуждые модели поведения, размыть традиционные ценности или посеять зерна раздора извне сегодня не менее опасны, чем классические угрозы безопасности.

Именно поэтому защита суверенитета в XXI веке требует особой бдительности. За 35 лет независимости Азербайджан прошел через сложнейшие исторические этапы, испытал на прочность институты государственности и доказал способность преодолевать любые кризисы исключительно за счет собственной воли. В основе этих достижений лежит беспрецедентный факт: все успехи суверенного развития были достигнуты без внешней помощи, вопреки разрухе, последствиям оккупации и социальным трудностям прошлых лет. Народ Азербайджана прошел этот путь своими силами.

Тем не менее, на международной арене до сих пор живучи пережитки менторского подхода. Речь идет о тех проявлениях двойных стандартов, когда внешние силы пытаются выступить в роли глобальных учителей, диктуя суверенным государствам, как им жить, какие реформы проводить и какие ценности исповедовать. Подобная позиция строится на ложном ощущении собственного превосходства и игнорировании базовых принципов международного права.

В таких реалиях неизбежно возникает вопрос морального права. Прежде чем пытаться читать нотации другим, критиковать внутреннюю или внешнюю политику независимого государства, стоит обратиться к простому житейскому принципу — посмотреть на себя в зеркало. У каждого общества есть свой массив нерешенных внутренних проблем, накопившихся системных кризисов и исторических долгов. Направлять энергию на их решение гораздо продуктивнее, чем тратить ресурсы на геополитическое нравоучение. Азербайджан никогда не позволял себе вмешиваться во внутренние дела других стран, справедливо полагая, что судьба каждого народа — это исключительная прерогатива его граждан. И ровно такого же зеркального уважения Баку требует и добивается по отношению к себе.

Равноправное партнерство: формула безопасности для нового мира

Отказ от менторства и признание безусловного суверенитета каждого государства — это не просто дипломатическая вежливость, а базовое условие выживания мирового сообщества. Любое проявление неуважения, любая попытка говорить с позиций силы или навязать односторонние правила игры неизбежно наталкиваются на жесткое и бескомпромиссное сопротивление. Суверенный выбор нации не подлежит торгу, а попытки внешнего давления натыкаются на монолитную государственную позицию.

Обобщая эту философию межгосударственных отношений, президент Ильхам Алиев на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу сформулировал программные тезисы, отражающие стержень современной политики Баку:

«Исторически Азербайджан всегда был страной многообразия культур. Мы расположены между Европой и Азией. На протяжении веков Азербайджан служил культурным мостом между Азией и Европой. Традиции мультикультурализма, религиозная и этническая терпимость были критериями, которые наш народ бережно хранил на протяжении столетий, и мы их высоко ценим. Одной из главных причин, лежащих в основе успешного и стабильного развития Азербайджана, является гармония в нашем обществе. Представители всех этнических групп и религий в соответствии с нашей Конституцией имеют не только равные права, но и живут как одна семья. Мы действительно чувствуем высочайший уровень солидарности, взаимного уважения и взаимопонимания. Все мы объединяемся вокруг национальных идей. Одной из них является азербайджанство, которое сплотило все народы Азербайджана. Это единство проявилось в самые тяжелые периоды нашей независимой истории. Во время военной агрессии и оккупации со стороны Армении, а также в период Второй Карабахской войны представители всех этнических и религиозных групп сражались как единый «Железный кулак» — символ нашей Победы, чтобы защитить нашу самобытность, отстоять справедливость и восстановить территориальную целостность».

Эти слова емко описывают внутреннюю механику национальной устойчивости. Когда общество консолидировано вокруг базовых ценностей и национальной идеологии азербайджанства, оно становится неуязвимым для внешних идеологических диверсий. Прочный фундамент внутреннего согласия позволяет стране уверенно парировать любые попытки расшатать ситуацию извне.

Развивая эту мысль, глава государства подчеркнул неразрывную связь между внутренней гармонией и независимостью внешнеполитического курса:

«Таким образом, подобное масштабное проявление единства вновь демонстрирует состояние нашего общества... Если бы у нас не было реальной платформы взаимного уважения и инклюзивности между всеми народами, проживающими в Азербайджане, мы никогда не смогли бы добиться успеха. Мы очень гордимся тем, что сумели сохранить эти ценности сквозь века… У нас внутри Азербайджана нет никаких внутренних рисков. Все потенциальные риски исходят из-за пределов наших границ. При этом идеологические риски так же опасны, как и физические. Поэтому мы всегда должны сохранять бдительность, быть глубоко преданными делу защиты нашей самобытности, государственности, независимости и образа жизни».

На международной арене Азербайджан последовательно отстаивает фундаментальный принцип: уважение суверенитета должно быть взаимным, а попытки читать нотации независимым государствам исходят из ложного чувства собственного превосходства. Говоря о недопустимости применения двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела других стран, Ильхам Алиев подчеркнул:

«…Однако двойные стандарты этим не ограничиваются. Двойной стандарт — это также когда кто-то пытается учить тебя, как жить. Хотя, прежде чем делать это, нужно посмотреть в зеркало и спросить себя: есть ли у тебя моральное право учить кого-то уму-разуму, диктовать независимой стране, как ей жить, что делать, а чего не делать?

Мы никогда этого не делаем. Мы сосредоточиваем внимание на своих внутренних делах. То, что происходит в других странах, — это дело народов этих стран. Это не наше дело. Мы ждем такого же отношения и к себе и добиваемся этого».

В Баку убеждены, что стабильность в мировом сообществе возможна только тогда, когда ключевые игроки откажутся от языка диктата и перейдут к соблюдению универсальных норм межгосударственного общения. Обозначая твердую позицию страны в ответ на любые внешние попытки давления, Ильхам Алиев отметил:

«Любое проявление неуважения, любая попытка необоснованного превосходства встречали и впредь будут встречать с нашей стороны решительную позицию. Считаю, что, если международное сообщество договорится об этих базовых правилах международного поведения, количество конфликтов и проблем уменьшится, а взаимодействие расширится. По крайней мере, мы подходим к вопросу именно так».

В этих формулировках заключается суть современной азербайджанской государственности. Суверенное будущее страны строится не на заимствованных рецептах или внешних подачках, а на твердом фундаменте народного труда, исторической памяти и жестком соблюдении принципа взаимного уважения. Лишь научившись решать собственные проблемы и уважать чужие границы, мировое сообщество сможет прийти к снижению градуса напряженности. Азербайджан же остается верен своей четкой позиции: конструктивный диалог — для партнеров, и твердый отпор — для тех, кто пытается говорить с позиции силы.