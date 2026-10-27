«Нова пошта» заявила о сбитых российских беспилотниках силами частной ПВО

Украинская компания «Нова пошта» реализовала проект частной противовоздушной обороны (ПВО) и уже имеет на своем счету сбитые российские ударные беспилотники.

Об этом сообщил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы — одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Не хочу раскрывать цифры, но у нас есть случаи сбития «Шахедов», — заявил Климов.

Он подчеркнул важность дальнейшего развития частной ПВО и отметил, что бизнес может брать на себя функции, которые до полномасштабного вторжения считались исключительной ответственностью государства.

По словам Климова, компании также могут создавать собственные пожарные службы для защиты производственных объектов. Он рассказал, что сотрудники «Новой пошты» самостоятельно ликвидируют значительную часть возгораний, возникающих в результате атак, не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Сейчас крупный бизнес ищет в Европе пожарные машины, чтобы создавать собственные службы. Это наша собственность. В чем проблема? Кто может запретить мне самостоятельно тушить пожар на своей территории?» — отметил Климов.

Основным направлением деятельности «Новой пошты» остается экспресс-доставка документов, посылок и крупногабаритных палетированных грузов.