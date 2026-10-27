В Баку супругов и их сообщника осудили за убийство соседа

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Эльшану Музаффарову, Гюльнар Музаффаровой и Гасыму Ханкишиеву, обвиняемым в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на заседании под председательством судьи Фахри Мамедова был оглашен приговор. Эльшан Музаффаров и Гасым Ханкишиев получили по 16 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Гюльнар Музаффарова приговорена к 15 годам и 6 месяцам заключения.

Преступление произошло в ноябре прошлого года в поселке Сангачал Гарадагского района Баку. По данным следствия, местный житель Сахават Исмаилов, 1986 года рождения, был задушен соседями Эльшаном Музаффаровым и его супругой Гюльнар Музаффаровой во дворе их дома. После этого тело мужчины закопали там же.

Подозреваемых задержали вскоре после произошедшего. В ходе предварительного расследования правоохранители также установили возможную причастность к убийству Гасыма Ханкишиева, который впоследствии был задержан.

Всем троим предъявили обвинение по статье 120.2.1 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за умышленное убийство, совершенное группой лиц или по предварительному сговору.