В Сальянском районе мужчина напал с ножом на родителей и супругу - ОБНОВЛЕНО

Двое человек, получивших ножевые ранения в Сальянском районе, госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщает 1news.az, 27 октября около 13:30 в отделение скорой медицинской помощи местной больницы доставили мужчину и женщину с различными телесными повреждениями.

В настоящее время обоим пациентам проводят хирургические операции. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго же как средней степени тяжести.

14:03

В селе Сарван Сальянского района произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, мужчина нанес ножевые ранения матери, отцу и супруге.

От полученных травм мать скончалась. Отец и жена нападавшего были доставлены в медицинское учреждение.

Пострадавшими являются Агабала Исмаилов Рамазан оглы, 1966 года рождения, и его невестка Тарана Исмаилова Бахадур гызы, 1988 года рождения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту проводится расследование.