ВМС Ирана: танкер загорелся при попытке пройти Ормузский пролив

Иранские военно-морские силы сообщили о пожаре на танкере, который пытался пройти через восточную часть Ормузского пролива в обход установленных ограничений.

«Несколько часов назад танкер-нарушитель, который, отключив свои системы отслеживания, намеревался пройти через запретную и небезопасную зону в восточной части Ормузского пролива, столкнулся с морскими минами, получил повреждения и загорелся», — говорится в заявлении пресс-службы ВМС Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что для безопасного прохода через пролив судам необходимо в обязательном порядке координировать свои действия с Вооружёнными силами Ирана.

Источник: ТАСС