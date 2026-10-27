Лейла Алиева встретилась с генсеком Мусульманского совета старейшин - ФОТО

27 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом.

В ходе беседы была дана высокая оценка вкладу нашей страны в укрепление исламской солидарности. Были затронуты вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Советом старейшин Азербайджана и Мусульманским советом старейшин.

На встрече было отмечено, что Азербайджан активно продвигает на глобальном уровне исламскую культуру и ее основополагающие ценности, вносит постоянный вклад в этом направлении.

Подчеркивалось, что на Саммите Организации исламского сотрудничества, который пройдет в нашей стране в 2027 году, будут обсуждаться важные вопросы.