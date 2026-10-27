Сирия осудила авиаудары Иордании и заявила о гибели мирных жителей

Сирия решительно осудила авиаудары Иордании по своей территории, нанесённые без предварительного согласования. Дамаск также выразил обеспокоенность попытками внешних сил посеять раздор между двумя странами.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Сирии.

«Считаем неприемлемым нарушением вторжение иорданских самолётов в воздушное пространство Сирии. При этом заявляем, что существуют подозрительные стороны, стремящиеся подорвать братские связи между двумя народами, эти силы работают над тем, чтобы посеять раздор, создать напряженность и разжечь кризис между братьями», — отмечается в документе.

Дамаск также осудил нападение на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак, назвав его посягательством на религиозные и человеческие ценности.

В заявлении также сообщается о намерении Сирии и Иордании создать совместный комитет для координации мер безопасности и стабилизации обстановки на общей границе.

Ранее командование вооружённых сил Иордании заявило об авиаударах по базам экстремистских группировок на юге Сирии. По утверждению иорданской стороны, удары были нанесены после установления связей между этими группировками и преступниками, совершившими 23 октября теракт в церкви Святого Георгия. В результате, по данным Иордании, были ликвидированы более 20 боевиков террористической организации «Исламское государство».

В свою очередь, сирийские власти сообщили о гибели восьми мирных жителей в результате ночных авиаударов Иордании по приграничным районам провинции Дераа.