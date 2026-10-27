Комитет парламента Турции одобрил Мекканское соглашение

Комитет по иностранным делам парламента Турции одобрил ратификацию Мекканского соглашения о совместной обороне, подписанного Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией.

Об этом сообщает TRT Haber.

Соглашение, подписанное 7 августа 2026 года в Мекке, предусматривает укрепление коллективного сдерживания, регулярные консультации по вопросам безопасности, совместную подготовку и проведение учений, а также сотрудничество в оборонной промышленности.